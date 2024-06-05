Стало известно о строительстве дома экс-главы МИД Австрии в России

Журналист Кладо: экс-глава МИД Австрии Кнайсль почти достроила дом в России

Стало известно, что экс-глава министерства иностранных дел (МИД) Австрии Карин Кнайсль, которая до этого снимала жилье в деревне Рязанской области, строит там собственный дом. Об этом со ссылкой на журналистку и сценаристку Дильбар Кладо, живущую по соседству, сообщает ТАСС.

Речь идет о деревне Петушово. По словам собеседницы агентства, строительные работы скоро завершатся. «Почти построила уже (дом). […] Я думаю, она уже сможет туда переехать», — поделилась информацией Кладо.

В марте Кнайсль объявила, что окончательно перебралась в Россию и собирается построить в стране дом. Она призналась, что ей больше по душе загородная жизнь, и добавила, что чувствует себя в России как дома и ощущает душевную теплоту живущих в ней людей.

В мае экс-глава МИД Австрии показала четырехэтажный пентхаус, который она арендовала в Петербурге.