Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:54, 5 июня 2024Экономика

Стало известно о строительстве дома экс-главы МИД Австрии в России

Журналист Кладо: экс-глава МИД Австрии Кнайсль почти достроила дом в России
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

Стало известно, что экс-глава министерства иностранных дел (МИД) Австрии Карин Кнайсль, которая до этого снимала жилье в деревне Рязанской области, строит там собственный дом. Об этом со ссылкой на журналистку и сценаристку Дильбар Кладо, живущую по соседству, сообщает ТАСС.

Речь идет о деревне Петушово. По словам собеседницы агентства, строительные работы скоро завершатся. «Почти построила уже (дом). […] Я думаю, она уже сможет туда переехать», — поделилась информацией Кладо.

В марте Кнайсль объявила, что окончательно перебралась в Россию и собирается построить в стране дом. Она призналась, что ей больше по душе загородная жизнь, и добавила, что чувствует себя в России как дома и ощущает душевную теплоту живущих в ней людей.

В мае экс-глава МИД Австрии показала четырехэтажный пентхаус, который она арендовала в Петербурге.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о попытках мирно урегулировать украинский конфликт после 2014 года

      Путин назвал причину стремления США не допустить успеха России

      Путин высказался о развитии отношений с США после выборов

      Стало известно о строительстве дома экс-главы МИД Австрии в России

      Франция предоставит Украине еще сотни миллионов евро

      Во Франции арестовали русскоязычного украинца из-за взрывчатки в номере отеля

      Появились кадры уничтожения танка ВСУ с помощью «Ланцета»

      Путин заявил о возможности работы с любым президентом США

      Путин высказался об отношениях США и Украины

      ИИ оказались нечеловечески иррациональны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше