У россиян стало меньше скрытых доходов

Экономист Арженовский: доля скрытых доходов россиян снизилась до 10 %

У россиян стало меньше доходов, которые не учитываются официально. О снижении доли скрытых доходов сообщает главный экономист отделения по Ростовской области Южного главного управления Центробанка Сергей Арженовский, его слова приводит газета «Известия».

Доля не учитываемых доходов семей в России с 2013 по 2022-й в среднем снижалась на 2,3 процента в год. Таким образом, с 2015 года она опустилась с 37 до 10 процентов. По словам руководителя Центра Россия-ОЭСР Президентской академии Антонины Левашенко, доля скрытых доходов падает, так как с развитием финансовых технологий и эффективного цифрового налогового администрирования стало сложнее платить работникам зарплаты в конверте. Еще одной причиной называют повышение финансовой грамотности населения.

К скрытым доходам относятся те, что не учитываются в формах официальной отчетности и средства от неформальной занятости, зарплаты «в конвертах», различных видов нелегальной и криминальной деятельности.

Для сотрудников сокрытие заработков позволяет устроиться на работу без оформления договора, если по каким-то причинам человек не хочет или не может трудиться легально, пояснила Левашенко. Скрытые доходы помогают снизить напряженность в периоды экономических спадов, добавил Арженовский. Тем не менее, граждане и работодатели все больше предпочитают работать «вбелую».

28 мая Минфин России внес в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Ведомство предложило установить прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Изменения коснутся тех граждан, которые зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц (более 2,4 миллиона рублей в год).