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09:00, 5 июня 2024Культура

Умерла актриса из «Великолепного века»

IMDb: 72-летняя актриса из «Великолепного века» Каранфиль умерла от рака

Фото: Unsplash

Турецкая актриса Фатма Каранфиль из сериала «Великолепный век» умерла в Стамбуле от онкологического заболевания, ей было 72 года. Пометка о смерти появилась в ее профиле в базе IMDb.

По данным сайта, Каранфиль боролась с раком молочной железы и провела последние дни в частной клинике.

Фатма Каранфиль родилась в Эскишехире. Изучала текстильное дело в Лондоне. Дважды была замужем. Карьеру актриса начала в 1960-х годах, снимаясь в кино и телесериалах. В конце 1990-х у артистки был диагностирован рак молочной железы. Поборов недуг, в 2001-м она вернулась к работе в кино.

В 2021 году сообщалось об уходе из жизни актеров сериала «Великолепный век» Нусрета Четинела и Сабины Тозии.

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      Марина Совина
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