Умер боровшийся с раком актер из сериала «Великолепный век»

Турецкий актер Нусрет Четинел из сериала «Великолепный век» скончался на 70-м году жизни

Умер турецкий актер театра и кино Нусрет Четинел. Об этом сообщает новостной портал Cumhuriyet.

Артист скончался в четверг, 2 сентября. Отмечается, что Четинел, боровшийся с раком, был доставлен в больницу после сердечного приступа, однако врачам не удалось реанимировать мужчину. Ему было 69 лет.

Нусрет Четинел родился 26 января 1952 года в Анкаре. Мировой публике актер известен прежде всего по телепроекту «Великолепный век». Кроме исторического сериала Четинел участвовал в создании таких художественных фильмов, как «Наш Эвин Халлери», «Мавера», «Свободный человек», «Крыло Севды Кушун», «Бехзат: Серийные преступления в Анкаре» и других.

11 августа также сообщалось о смерти актрисы театра и кино Сабина Тозия из турецкого сериала «Великолепный век». Исполнительница роли кормилицы султана Сулеймана и смотрительницы его гарема Афифе-хатун скончалась на 76-м году жизни.