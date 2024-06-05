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16:04, 5 июня 2024Спорт

Утвержден состав сборной России по фигурному катанию на новый сезон

Фигуристы Петросян и Семененко попали в состав сборной России на новый сезон
Аделия Петросян

Аделия Петросян. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердила состав национальной команды на новый сезон-2024/2025. Об этом сообщается на сайте организации.

У женщин-одиночниц в списке присутствует действующая чемпионка страны Аделия Петросян. У мужчин в состав сборной попал выигравший первенство России-2024 Евгений Семененко.

В парном катании и танцах на льду также присутствуют действующие обладатели титула. Это дуэты Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Александра Степанова / Иван Букин соответственно.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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      Алексей Гусев
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