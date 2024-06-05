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13:36, 5 июня 2024Мир

В ЕС захотели включить Украину и Молдавию на следующем этапе расширения

Euractiv: 12 стран ЕС хотят включить Украину и Молдавию в следующее расширение

Фото: Yves Herman / Reuters

Двенадцать стран Европейского союза (ЕС) хотят включить Украину и Молдавию на следующем этапе расширения, планируя начать переговоры о нем летом. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Мы совместно призываем к принятию переговорных рамок для Украины и Молдовы Советом по общим вопросам не позднее июня, чтобы созвать межправительственные конференции с обеими странами к концу июня 2024 года», — заявили главы МИД стран в письме бельгийской коллеге Адже Лябиб.

Совместную инициативу предложили министры иностранных дел Чехии, Швеции, Эстонии, Финляндии, Португалии, Латвии, Польши, Литвы, Германии, Словении, Румынии и Словакии. Они хотят начать переговоры до получения Венгрией статуса председателя в Евросоюзе.

Ранее Лябиб заявила, что Венгрию необходимо лишить права голоса в ЕС из-за разногласий с Будапештом, особенно в контексте скорого начала председательства страны в сообществе. По ее словам, если Венгрию не лишить права голоса и вето, придется реформировать механизм санкций в отношении стран, несогласных с политикой Брюсселя.

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      Максим Габриелян
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