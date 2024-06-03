Бельгия захотела лишить Венгрию права голоса в ЕС

Глава МИД Бельгии Лябиб заявила о планах лишить Венгрию права голоса в ЕС

Венгрию необходимо лишить права голоса в Европейском союзе (ЕС) из-за разногласий с Будапештом, особенно в контексте скорого начала председательства страны в сообществе. Об этом заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб в интервью газете Politico.

«У нас есть Европа, которая с трудом продвигается вперед, и, к сожалению, некоторые государства — в частности, одно государство — все чаще применяют транзакционную, блокирующую и вето позицию», — сказала дипломат.

Лябиб добавила, что данный шаг предрешит судьбу ЕС, так как покажет его эффективность перед внутренними вызовами. По ее словам, если Венгрию не лишить права голоса и вето, придется реформировать механизм санкций в отношении стран, несогласных с политикой Брюсселя.

Ранее стало известно, что ЕС хочет ускорить переговоры с Украиной о членстве до 1 июля, когда председательство в сообществе перейдет к Венгрии. Опасения европейских чиновников вызывает фигура Оливера Вархейи — комиссара из Венгрии, отвечающего за расширение сообщества. Он настаивает, что Украина до сих пор не выполнила свои обязательства в области защиты прав этнических меньшинств, включая закарпатских венгров, что отрицается Брюсселем.