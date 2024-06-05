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11:12, 5 июня 2024Интернет и СМИ

В Европе предложили возможный вариант решения украинского конфликта

Глава ВЭФ Шваб заявил, что Москва и Киев могут заключить мир, как две Кореи
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе
Клаус Шваб

Клаус Шваб. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава и основатель Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) предложил возможное решение конфликта между Россией и Украиной. Запись их разговора доступна в Telegram.

Пранкеры позвонили европейскому политику от лица французского экономиста Жака Аттали, заявив о необходимости мирного решения противостояния Москвы и Киева. Шваб согласился с этим утверждением.

«Я бы даже сказал, что наиболее вероятным решением могло бы стать такое же решение, как между двумя Кореями (Северной и Южной — прим. «Ленты.ру». То есть неформализованное взаимное признание. Своего рода замораживание нынешних боевых действий», — заявил глава ВЭФ.

При этом он подчеркнул, что для прекращения боевых действий нужно согласие обеих сторон на переговоры. По мнению Шваба, этот момент еще не наступил.

Ранее американский сенатор Сэм Браунбек в разговоре с пранкерами назвал возможное условие, при котором Украина может вступить в НАТО. Для этого стране, по мнению политика, придется отказаться от части территорий.

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      Мария Большакова
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