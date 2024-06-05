В Европе заявили о необходимости использовать Зеленского

Глава ВЭФ Шваб: ЕС нужно влиять на Зеленского, чтобы он сохранял демократию

Глава и основатель Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) Клаус Шваб заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо пообещать членство в Европейском союзе (ЕС) и помощь оружием, чтобы он сохранял демократию в стране. Об этом он высказался в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Запись доступна в Telegram.

Пранкеры, позвонившие Швабу от лица экономиста Жака Аттали, заявили, что Зеленский пытается создать что-то наподобие тоталитаризма.

«Я думаю, что здесь, в Европе, ЕС играет важную роль, оказывая на него влияние. Я имею в виду, что нужно использовать Зеленского и сказать ему, что он получит то, чего хочет — оружие и доступ в Европейский союз — только если поддержит наши демократические принципы», — заявил глава ВЭФ. При этом он согласился с утверждением пранкеров о том, что вступление Украины в ЕС и в НАТО сейчас не представляются возможным.

В том же разговоре Шваб предложил вариант решения российско-украинского конфликта. Он заявил, что Москва и Киев могли бы заключить соглашение, как Северная и Южная Корея.