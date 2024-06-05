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16:48, 5 июня 2024Россия

В Госдуме допустили ликвидацию Зеленского

Депутат Госдумы Вассерман: Зеленского могут ликвидировать в случае победы Трампа
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Dirk Waem / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский при определенных обстоятельствах может быть ликвидирован. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в интервью «Московскому комсомольцу».

По словам парламентария, вопрос физического устранения Зеленского связан с результатами выборов президента США. Украинскому лидеру стоит беспокоиться в случае победы экс-главы Белого дома Дональда Трампа, считает он.

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Нынешнему главе США Джо Байдену будет выгодно ликвидировать Зеленского до перехода власти Трампу, поскольку глава Украины «слишком много знает», раскрыл свою мысль Вассерман. Он отметил, что Зеленский значительно изучил деятельность на Украине как самого Байдена, так и его сына Хантера, который является участником судебного разбирательства в США.

Украинскому лидеру не дадут спокойно жить ни в Америке, ни в Европе, считает депутат Госдумы. «Зеленский — носитель компромата, а значит, что и источник повышенной опасности», — заключил Вассерман.

Ранее на Украине обвинили Зеленского в узурпации власти. Председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленского следует привлечь к уголовной ответственности за то, что он не сложил с себя полномочия 21 мая, когда истек срок его пребывания на посту президента Украины.

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      Алан Босиков
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