В Индии разбился истребитель Су-30МКИ

NDTV: в индийском штате Махараштра разбился истребитель Су-30МКИ

Истребитель Су-30МКИ военно-воздушных сил (ВВС) Индии разбился в штате Махараштра. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от села Ширасгаон. Пилоты успели катапультироваться, однако получили травмы в результате падения.

Подчеркивается, что самолет совершил первый полет после капитального ремонта.

Ранее сообщалось, что два истребителя пятого поколения F-35A Воздушных сил самообороны (ВВС) Японии совершили аварийную посадку в аэропорту префектуры Аомори на острове Хонсю.

Кроме того, в провинции Кайсери в Турции военный самолет SF-260 разбился по неизвестной причине. Отмечается, что жертвами крушения стали два пилота.