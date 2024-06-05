Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:23, 5 июня 2024Мир

В Индии разбился истребитель Су-30МКИ

NDTV: в индийском штате Махараштра разбился истребитель Су-30МКИ
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов / Russian Look / Global Look Press

Истребитель Су-30МКИ военно-воздушных сил (ВВС) Индии разбился в штате Махараштра. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от села Ширасгаон. Пилоты успели катапультироваться, однако получили травмы в результате падения.

Подчеркивается, что самолет совершил первый полет после капитального ремонта.

Ранее сообщалось, что два истребителя пятого поколения F-35A Воздушных сил самообороны (ВВС) Японии совершили аварийную посадку в аэропорту префектуры Аомори на острове Хонсю.

Кроме того, в провинции Кайсери в Турции военный самолет SF-260 разбился по неизвестной причине. Отмечается, что жертвами крушения стали два пилота.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Пропавший с радаров дрон США заметили в 170 километрах от Ялты. Его маршрут назвали несвойственным для этого района

      «Искандеры» поразили базу ВСУ в Харьковской области

      Психологи указали на признаки неочевидной измены

      Россия и две страны поддержали восстановление ядерной сделки

      На Украине обвинили Зеленского в узурпации власти

      Украине предрекли гибель из-за Зеленского

      В двух российских регионах объявляли ракетную опасность

      В Индии разбился истребитель Су-30МКИ

      В российском регионе объявили ракетную опасность

      Племянник Кадырова стал министром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше