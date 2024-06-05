Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:00, 5 июня 2024Россия

В Крыму призвали ввести санкции за узурпацию власти на Украине

Смирнов призвал ввести международные санкции за узурпацию власти на Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Juan Carlos Rojas / Global Look Press

В отношении режима Владимира Зеленского пора ввести международные санкции за узурпацию власти на Украине. К этому призвал председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, пишет РИА Новости.

«За узурпацию и незаконное пребывание у власти и за совершаемые преступления в отношении Зеленского и его окружения необходимо применить российские санкции», — отметил он.

По мнению Смирнова, данные меры позволят выработать альтернативный механизм международного санкционного воздействия на режимы, подобные киевскому.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя все более эмоционально. По его словам, окружение украинского лидера замечает признаки сумасшествия у политика. Зеленский возлагает «совершенно непропорциональные и нелепые надежды» на конференцию по Украине в Швейцарии, отметил Меркурис.

Напомним, срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военного положение и военную мобилизацию.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Декадентский артхаус». Палата представителей Конгресса США одобрила санкции против МУС из-за Израиля

      Сексолог предупредил об опасности набирающего популярность тренда в сексе

      Украина за ночь пыталась ударить по трем регионам России пятью беспилотниками

      На Украине разрешили призывать в армию дезертиров

      В Крыму призвали ввести санкции за узурпацию власти на Украине

      В США уличили сына Байдена в отправке своим наркодилерам фото кокаина

      Поражение Киева увидели в российском «чудо-оружии»

      На Украине заявили о возможных последствиях резких слов Зеленского о Китае

      В Госдуме поставили точку в вопросе введения налогов на домашних животных

      Apple начала разрывать старые iPhone на части

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше