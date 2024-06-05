В Крыму призвали ввести санкции за узурпацию власти на Украине

Смирнов призвал ввести международные санкции за узурпацию власти на Украине

В отношении режима Владимира Зеленского пора ввести международные санкции за узурпацию власти на Украине. К этому призвал председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, пишет РИА Новости.

«За узурпацию и незаконное пребывание у власти и за совершаемые преступления в отношении Зеленского и его окружения необходимо применить российские санкции», — отметил он.

По мнению Смирнова, данные меры позволят выработать альтернативный механизм международного санкционного воздействия на режимы, подобные киевскому.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя все более эмоционально. По его словам, окружение украинского лидера замечает признаки сумасшествия у политика. Зеленский возлагает «совершенно непропорциональные и нелепые надежды» на конференцию по Украине в Швейцарии, отметил Меркурис.

Напомним, срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военного положение и военную мобилизацию.