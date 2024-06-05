Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:40, 5 июня 2024Бывший СССР

В МИД назвали возможные последствия необдуманных шагов Армении

Галузин: действия Армении могут сделать невозможной совместную работу в ОДКБ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Необдуманные шаги властей Армении могут сделать невозможным возвращение к совместной работе с Москвой и другими странами в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, передает ТАСС.

Галузин предположил, что руководство Армении желает воспользоваться ситуацией в условиях повышенной заинтересованности Запада в усилении взаимодействия, в том числе в сфере безопасности.

«Однако необдуманные решения, которые обеспечат полный допуск западников к национальным базам данных, к чувствительной для безопасности страны информации, не только угрожают в конечном итоге суверенитету государства, но и могут сделать объективно невозможным возврат к совместной работе по выстраиванию единого оборонного пространства с Россией и другими союзниками по ОДКБ», — заявил замглавы МИД.

Ранее Галузин обвинил миссию Европейского союза в Армении в шпионаже против Москвы, Баку и Тегерана. По его словам, в республике она занимается сбором разведывательных данных, касающихся Азербайджана, Ирана и России.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Киев отреагировал на предложение Пекина о мирном саммите с участием России

      ФСБ задержала экс-директора управления капстроительства в российском регионе

      Три новейших типа роботизированных дронов ВС России вышли в зону СВО

      Названы самые популярные бренды беспроводных наушников

      Глава РФС раскрыл детали нового контракта с Карпиным

      Работник аэропорта украл из багажа пассажиров вещи на 39 миллионов рублей

      Сириец открыл огонь по посольству США в Ливане

      Фигурант дела о теракте в «Крокусе» задолжал налоговой 103 тысячи рублей

      В Германии встревожились из-за ответа России на удары ВСУ западным оружием

      Обеды на ПМЭФ подорожали до 4900 рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше