В МИД назвали возможные последствия необдуманных шагов Армении

Галузин: действия Армении могут сделать невозможной совместную работу в ОДКБ

Необдуманные шаги властей Армении могут сделать невозможным возвращение к совместной работе с Москвой и другими странами в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, передает ТАСС.

Галузин предположил, что руководство Армении желает воспользоваться ситуацией в условиях повышенной заинтересованности Запада в усилении взаимодействия, в том числе в сфере безопасности.

«Однако необдуманные решения, которые обеспечат полный допуск западников к национальным базам данных, к чувствительной для безопасности страны информации, не только угрожают в конечном итоге суверенитету государства, но и могут сделать объективно невозможным возврат к совместной работе по выстраиванию единого оборонного пространства с Россией и другими союзниками по ОДКБ», — заявил замглавы МИД.

Ранее Галузин обвинил миссию Европейского союза в Армении в шпионаже против Москвы, Баку и Тегерана. По его словам, в республике она занимается сбором разведывательных данных, касающихся Азербайджана, Ирана и России.