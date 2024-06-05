Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:51, 5 июня 2024Мир

В Польше начала работу «антироссийская комиссия»

Туск: в Польше начала работу комиссия по изучению «влияния России и Белоруссии»
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что в стране начала работу комиссия по изучению «влияния России и Белоруссии» на польскую политику. Его слова приводит ТАСС.

10 мая Туск анонсировал создание комиссии по расследованию предполагаемого российского и белорусского влияния на происходящие в Польше события. Он отметил, что министр внутренних дел Томаш Семоняк уже подготовил проект закона, в соответствии с которым комиссия начнет работу.

В свою очередь спикер польского Сейма Шимон Холовня раскритиковал эту идею и подчеркнул, что Польше не нужна «очередная антироссийская комиссия».

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме отреагировали на озвученный в Генштабе возможный срок окончания СВО

      На Украине заявили о национализации якобы принадлежащего Балицкому имущества

      Грузия обвинила НАТО в обмане

      На Украине нашли предлог для расширения полномочий спецслужб

      Россияне назвали приемлемую для аренды загородного дома сумму

      На экономическом форуме обсудили яйца

      Стилист Рогов назвал Ивлееву богиней моды

      В Польше начала работу «антироссийская комиссия»

      В Германии настояли на создании комиссии по расследованию «Северного потока-2»

      Названы цены на новую Lada Iskra

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше