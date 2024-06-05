В Польше начала работу «антироссийская комиссия»

Туск: в Польше начала работу комиссия по изучению «влияния России и Белоруссии»

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что в стране начала работу комиссия по изучению «влияния России и Белоруссии» на польскую политику. Его слова приводит ТАСС.

10 мая Туск анонсировал создание комиссии по расследованию предполагаемого российского и белорусского влияния на происходящие в Польше события. Он отметил, что министр внутренних дел Томаш Семоняк уже подготовил проект закона, в соответствии с которым комиссия начнет работу.

В свою очередь спикер польского Сейма Шимон Холовня раскритиковал эту идею и подчеркнул, что Польше не нужна «очередная антироссийская комиссия».