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13:12, 5 июня 2024Мир

В России допустили удар по производству чипов в Нидерландах

Полковник Безруков допустил ответный удар по производству чипов в Нидерландах
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Unsplash

В ответ на поставки Нидерландами самолетов Украине и разрешение наносить ими удары по территории России возможен ответ в виде атаки на одно стратегическое место в европейской стране. Подобный удар допустил член президиума Совета по внешней и оборонной политике России, полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков, его слова приводит «Царьград».

Он указал, что в Нидерландах размещено производство компании ASML, где собирают литографическое оборудование для микроэлектронной промышленности, заявив, что это — единственное подобное производство в мире. «Это место, за которое можно всех держать. И крыша там очень слабая», — добавил Безруков, назвав производство «законной целью» из-за использования чипов в военной технике.

Ранее министр иностранных дел Ханке Брюинс Слот заявил, что Нидерланды не будут против, если Украина решит использовать переданные истребители F-16 над территорией России.

Сами самолеты планируют начать отправлять Украине этой осенью.

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      Антон Похиляк
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