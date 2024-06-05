В российском регионе объявили ракетную опасность

В Валуйках Белгородской области объявили ракетную опасность

В Валуйском городском округе и городе Валуйках Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в Telegram.

Жителям рекомендовано спуститься в подвальное помещение или иное подземное пространство.

Ранее на Западе заявили, что Вооруженные силы Украины наносят удары американским оружием по российской территории. Речь, в частности, шла о реактивных системах залпового огня HIMARS.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Украинские войска производят артиллерийские обстрелы по российскому региону, а также бьют по нему беспилотниками. По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, обнародованным 5 июня, только за сутки пострадали восемь жителей региона.