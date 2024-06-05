Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:47, 5 июня 2024Россия

В российском регионе объявили ракетную опасность

В Валуйках Белгородской области объявили ракетную опасность

Фото: Елизавета Демидова / ТАСС

В Валуйском городском округе и городе Валуйках Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в Telegram.

Жителям рекомендовано спуститься в подвальное помещение или иное подземное пространство.

Ранее на Западе заявили, что Вооруженные силы Украины наносят удары американским оружием по российской территории. Речь, в частности, шла о реактивных системах залпового огня HIMARS.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Украинские войска производят артиллерийские обстрелы по российскому региону, а также бьют по нему беспилотниками. По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, обнародованным 5 июня, только за сутки пострадали восемь жителей региона.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме отреагировали на озвученный в Генштабе возможный срок окончания СВО

      Россияне назвали приемлемую для аренды загородного дома сумму

      На экономическом форуме обсудили яйца

      Стилист Рогов назвал Ивлееву богиней моды

      В Польше начала работу «антироссийская комиссия»

      На Украине сняли с рассмотрения законопроекты о создании военной полиции

      В Германии настояли на создании комиссии по расследованию «Северного потока-2»

      В российском регионе объявили ракетную опасность

      Названы цены на новую Lada Iskra

      ВМФ получит новую «Ладу» с «Калибрами» в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше