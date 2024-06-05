В российском регионе объявили ракетную опасность

ГУ МЧС: в Шебекино Белгородской области объявили ракетную опасность

В Шебекино и Шебекинском городском округе Белгородской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС, передает ТАСС.

UPD: ракетную опасность отменили спустя десять минут.

4 июня ВСУ атаковали грузовик в городе Шебекино Белгородской области. Пострадавший мужчина самостоятельно обратился в больницу, у него диагностировали черепно-мозговую травму и осколочные ранения различных частей тела, его состояние оценивается как среднее.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Шебекино под обстрел ВСУ попали многоквартирный дом, машины и мост. По его словам, мирные жители не пострадали.