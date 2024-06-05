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09:50, 5 июня 2024Россия

В Совфеде ответили на слова Байдена об отказе Украине во вступлении в НАТО

Пушков назвал слова Байдена о вступлении Украины в НАТО ударом по Киеву

Фото: Leah Millis / Reuters

Заявление американского президента Джо Байдена о членстве Украины в НАТО стало ударом по надеждам Киева, считает сенатор Алексей Пушков. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Парламентарий прокомментировал слова Байдена, который сказал, что Украина может остаться вне НАТО, но США продолжат поставлять ей оружие. По его мнению, мир должен выглядеть так, чтобы Россия «никогда не оккупировала Украину».

«Еще один удар Байдена по надеждам Киева: если уж нынешний президент США не поддерживает вступление Украины в НАТО, то Трамп не поддержит и подавно. Скорее, похоронит», — считает Пушков.

Байден ранее также раскрыл свои опасения в случае поражения Украины. Он заявил о боязни того, что Европа начнет проводить более самостоятельную политику. Президент США подчеркнул, что не может позволить пасть НАТО, чтобы страны Восточной Европы не перестали согласовывать свою политику с США, позволив России выстраивать свою сферу влияния.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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