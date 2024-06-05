В США нашли противоречия в словах Байдена о России

Журналист Беккер нашел противоречия в высказываниях Байдена о России

Американский журналист Кайл Беккер обратил внимание на противоречивые и странные высказывания главы Соединенных Штатов Джо Байдена о России. Своими размышлениями Беккер поделился в соцсети X.

Во время интервью изданию Time Байден заявил, что российские силы на Украине «уничтожены, черт возьми». При этом спустя некоторое время глава США рассказал журналистам, что президент РФ Владимир Путин хочет «восстановить Советский Союз» и в случае победы на Украине Москва якобы будет угрожать соседям.

«Разберитесь уже, Путин собирается вторгнуться в Западную Европу или же его армия "уничтожена, черт возьми"? Выберите пропагандистский сюжет», — посетовал Беккер.

Джо Байден в интервью Time также допустил ряд оговорок, путаясь в произношении фамилий коллег-лидеров стран.

В апреле Джо Байден выступил с речью на мероприятии в поддержку своей предвыборной кампании и сделал оговорку. На выступлении перед сторонниками в Филадельфии, штат Пенсильвания, Байден оговорился и предложил американцам выбирать между свободой и демократией. Также Байден пошутил, что выглядит молодо.

В мае Байден во время выступления в Детройте запутался в своей политической биографии. Он по ошибке приписал себе должность вице-президента во время пандемии коронавируса, хотя COVID-19 случился спустя три года после того, как он оставил этот пост.