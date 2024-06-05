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17:04, 5 июня 2024Мир

В США предупредили об ответе России на обучение украинских пилотов

Полковник Уилкерсон: тренировочные центры НАТО в Европе могут стать целью ВС РФ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Созданные странами НАТО на территории Европы тренировочные центры для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 могут стать законными целями Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом заявил американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Согласно правилам и обычаям войны, Россия имеет полное право атаковать эти тренировочные объекты в Европе», — предупредил бывший полковник. Он объяснил, что этот шаг не распространит конфликт на страны НАТО, а только поможет уничтожить объекты, «которые помогают и способствуют ведению войны против них со стороны Украины».

Он также отметил, что представители администрации президента США Джо Байдена втягивают Америку и Европу в опаснейший конфликт, и назвал их дураками.

Ранее стало известно, что Нидерланды передадут два истребителя F-16 для обучения украинских пилотов в предназначенном для этого центре в Румынии. Отмечается, что Нидерланды являются одной из движущих сил «международной коалиции» по формированию авиационного парка Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды планируют начать отправку истребителей F-16 Украине этой осенью. План касается обучения украинских пилотов, подготовки обслуживающего персонала и передачи самих истребителей.

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      Виктория Кондратьева
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