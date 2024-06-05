Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:49, 5 июня 2024Силовые структуры

В суде сообщили дату оглашения приговора криминальному авторитету Шишкану

Суд в Москве огласит приговор криминальному авторитету Шишкану 10 июня

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Суд в Москве огласит приговор криминальному авторитету Олегу Медведеву (Шишканову), известному как Шишкан, 10 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Приговор будет оглашен 10 июня в 11:00 по московскому времени в здании апелляционного корпуса Московского городского суда», — цитирует слова собеседницы агентство.

Шишкан был задержан 15 июля 2019 года. Его обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также причастности к похищению и расправе над раменским депутатом Татьяной Сидоровой и тремя членами ее семьи.

16 мая 2024 года коллегия присяжных признала Медведева виновным по всем инкриминируемым статьям. По словам члена Совета по правам человека при президенте России Евы Меркачевой, мужчину в криминальном мире называют «вором в законе номер один».

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Генштабе России назвали возможную дату окончания СВО

      Минобороны заявило об уничтожении складов группировки ВСУ «Хортица»

      Звезда «Интернов» попытался тараном попасть на московскую парковку

      Стали известны новые подробности боев в Харьковской области

      Минобороны сообщило о перехвате ракет Patriot

      Желающим присвоить соседскую заброшенную дачу россиянам дали совет

      В Госдуме назвали льготную ипотеку ошибкой

      В России вынесли приговор американцу за реабилитацию нацизма

      Израиль начал военные операции в лагере для беженцев в секторе Газа

      В России допустили удар по производству чипов в Нидерландах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше