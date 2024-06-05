В суде сообщили дату оглашения приговора криминальному авторитету Шишкану

Суд в Москве огласит приговор криминальному авторитету Шишкану 10 июня

Суд в Москве огласит приговор криминальному авторитету Олегу Медведеву (Шишканову), известному как Шишкан, 10 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Приговор будет оглашен 10 июня в 11:00 по московскому времени в здании апелляционного корпуса Московского городского суда», — цитирует слова собеседницы агентство.

Шишкан был задержан 15 июля 2019 года. Его обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также причастности к похищению и расправе над раменским депутатом Татьяной Сидоровой и тремя членами ее семьи.

16 мая 2024 года коллегия присяжных признала Медведева виновным по всем инкриминируемым статьям. По словам члена Совета по правам человека при президенте России Евы Меркачевой, мужчину в криминальном мире называют «вором в законе номер один».