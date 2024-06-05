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09:24, 5 июня 2024Культура

Вдова Гайдая отреагировала на сообщения о своей госпитализации

Актриса Гребешкова опровергла сообщения о своей госпитализации

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Вдова режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова прокомментировала сообщения о том, что ее госпитализировали в Москве. Слова артистки приводит РИА Новости.

Гребешкова опровергла информацию о своей госпитализации. «Все в порядке», — сказала она в беседе с агентством.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 93-летнюю артистку доставили в больницу в понедельник, 3 июня. Отмечалось, что Гребешкова пожаловалась врачам на боль в области живота, и по итогам обследования актрисе назначили операцию.

Ранее стало известно, что народный артист России Юрий Ицков был госпитализирован во время гастролей в Омске.

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