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08:30, 5 июня 2024Россия

Власти заявили о сотнях остающихся в ПВР спустя год после ЧП на Каховской ГЭС

Спустя год после катастрофы на Каховской ГЭС в ПВР остаются около 430 человек

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Спустя год после катастрофы на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области в пунктах временного размещения (ПВР) остаются несколько сотен человек. Об этом заявила заместитель губернатора региона Татьяна Кузьмич, ее слова приводит ТАСС.

Как сообщила Кузьмич, жители региона, уже год живущие в ПВР, ходят из пунктов на работу, а их дети — в школы. У некоторых жителей Херсонской области, чьи дома оказались в зоне затопления, по-прежнему нет документов.

Наибольший процент находящихся в ПВР составляют жители Скадовского муниципального округа — из 660 человек в пунктах остаются 188.

Масштабное наводнение в Херсонской области из-за обрушения плотины Каховской ГЭС началось летом 2023 года. По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный региону, составил 11,5 миллиарда рублей. После разрушения ГЭС в море вынесло личные вещи жителей и даже одно многоэтажное здание.

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      Марк Леонов
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