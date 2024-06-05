Власти заявили о сотнях остающихся в ПВР спустя год после ЧП на Каховской ГЭС

Спустя год после катастрофы на Каховской ГЭС в ПВР остаются около 430 человек

Спустя год после катастрофы на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области в пунктах временного размещения (ПВР) остаются несколько сотен человек. Об этом заявила заместитель губернатора региона Татьяна Кузьмич, ее слова приводит ТАСС.

Как сообщила Кузьмич, жители региона, уже год живущие в ПВР, ходят из пунктов на работу, а их дети — в школы. У некоторых жителей Херсонской области, чьи дома оказались в зоне затопления, по-прежнему нет документов.

Наибольший процент находящихся в ПВР составляют жители Скадовского муниципального округа — из 660 человек в пунктах остаются 188.

Масштабное наводнение в Херсонской области из-за обрушения плотины Каховской ГЭС началось летом 2023 года. По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный региону, составил 11,5 миллиарда рублей. После разрушения ГЭС в море вынесло личные вещи жителей и даже одно многоэтажное здание.