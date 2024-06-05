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13:30, 5 июня 2024Забота о себе

Врач предупредила об опасной для здоровья частой ошибке на кухне

Терапевт Кэтрин Шанахан: при разогревании жареной пищи повышается ее токсичность

Фото: matthew reyes / Unsplash

Терапевт Кэтрин Шанахан призвала не разогревать повторно жареные блюда. Об опасной для здоровья частой ошибке на кухне она предупредила в статье для Daily Mail.

Шанахан отметила, что растительные масла, такие как подсолнечное, соевое, рапсовое и кукурузное, содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые, вступая в реакцию с кислородом, образуют продукты окисления липидов. По словам врача, эти вещества могут быть крайне токсичными, а также способны провоцировать самые разные заболевания.

Терапевт указала, что при хранении растительных масел их токсичность повышается. Доза вредных веществ становится еще выше, если разогреть масло, и достигает максимума при повторном разогревании жареной пищи. «Написаны тома академических учебников, где описаны все токсины, которым вы подвергаетесь, употребляя в пищу приготовленные с растительными маслами продукты», — заявила Шанахан.

Чтобы снизить воздействие токсинов, врач посоветовала есть запеченную, вареную или приготовленную на пару пищу. Если жареные блюда не хочется совсем исключать из рациона, врач предложила готовить на оливковом или сливочном масле. Также, по ее словам, практически не содержит токсинов кокосовое масло.

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      Екатерина Улитина
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