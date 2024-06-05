Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
0:0
1-й сет
live
Арина Соболенко
Ролан Гаррос (ж)
УНИКС
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
Дания
Сегодня
20:00 (Мск)
Швеция
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Бельгия
Сегодня
21:30 (Мск)
Черногория
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Франция
Сегодня
22:00 (Мск)
Люксембург
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
16:53, 5 июня 2024Спорт

Захарян пропустит матч сборной России с Белоруссией

Захарян пропустит товарищеский матч сборной России с Белоруссией из-за простуды

Фото: Vincent West / Reuters

Полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропустит товарищеский матч сборной России с Белоруссией. Об этом сообщается в Telegram-канале российской национальной команды.

«К сожалению, мы полетим в Минск без Захаряна. Арсен не сыграет с Беларусью из-за простуды», — говорится в сообщении. Всего на матч отправились 24 российских футболиста.

Сборная России по футболу проведет матч с Белоруссией 7 июня в Минске, встреча начнется в 20:00 по московскому времени. Для российской команды это будет первая в 2024 году выездная игра.

В нынешнем сезоне 20-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 40 матчей во всех турнирах. Атакующий полузащитник забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт россиянина с клубом действует до июня 2029 года.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Близкие Кадырова заняли более 30 должностей в госструктурах. Кто они и где работают?

      Сноуден заявил о желании государств и корпораций взять ИИ под контроль

      Зеленский прибыл в Катар

      Партия Шольца не поддержала создание комиссии по «Северному потоку-2»

      Rocket Lab запустила второй спутник PREFIRE

      Киев опроверг слежку за передвижениями украинцев через приложение

      В России собрались насытить рынок труда работниками из стран БРИКС

      В России впервые в неволе вылупились мальки редкой рыбы

      Спасенный из вентиляции пухлый мемный кот стал Мэром и начал жить с Депутатом

      Известная певица рассказала о тяжелом лечении от неназванной болезни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше