Захарян пропустит матч сборной России с Белоруссией

Захарян пропустит товарищеский матч сборной России с Белоруссией из-за простуды

Полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропустит товарищеский матч сборной России с Белоруссией. Об этом сообщается в Telegram-канале российской национальной команды.

«К сожалению, мы полетим в Минск без Захаряна. Арсен не сыграет с Беларусью из-за простуды», — говорится в сообщении. Всего на матч отправились 24 российских футболиста.

Сборная России по футболу проведет матч с Белоруссией 7 июня в Минске, встреча начнется в 20:00 по московскому времени. Для российской команды это будет первая в 2024 году выездная игра.

В нынешнем сезоне 20-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 40 матчей во всех турнирах. Атакующий полузащитник забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт россиянина с клубом действует до июня 2029 года.