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22:13, 5 июня 2024Ценности

Женщина с «самой большой грудью в Финляндии» примерила крошечное бикини для фото

Блогерша с «самой большой грудью в Финляндии» Соня Лахтинен снялась в бикини

Фото: @mrs_koriste

Блогерша Соня Лахтинен, называющая себя женщиной с «самой большой грудью в Финляндии», снялась в крошечном купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах инфлюэнсерша предстала перед камерой во время отдыха в бассейне. Так, она примерила голубое бикини, которое состояло из треугольных чашек, прикрывавших меньшую часть груди, и трусов на завязках с заниженной талией.

При этом героиня фотосессии уложила волосы в высокий фактурный пучок, нарастила ресницы и накрасила ногти красным лаком. В свою очередь, во время съемки она сменила несколько поз, показав татуировки по всему телу и тоннели в ушах (круглые украшения в растянутой мочке уха — прим. «Ленты.ру»).

В феврале американка Саманта Рамсделл, признанная обладательницей самого большого рта в мире, показала фигуру в откровенной одежде на видео.

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      Карина Черных
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