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01:21, 15 февраля 2024Ценности

Женщина с самым большим ртом в мире показала фигуру в откровенном наряде

Кадр: @samramsdell5

Американка Саманта Рамсделл, признанная обладательницей самого большого рта в мире, показала фигуру в откровенной одежде на видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 391 тысячу подписчиков.

На размещенных кадрах блогерша в обществе своего возлюбленного позировала в черном наряде, который состоял из латексного боди и легинсов. При этом оба предмета гардероба были оформлены обнажающими тело вырезами. В то же время женщина примерила высокие красные сапоги на шнуровке и платформе, находившейся только в передней части обуви.

В свою очередь, инфлюэнсерша решила присоединиться к флешмобу в соцсетях и попыталась выпить напиток из бокала, который поставила на подошву поднятой ноги. Однако впоследствии Рамсделл уронила стакан.

Известно, что в июле 2021 года Саманта попала в Книгу рекордов Гиннеcса. Ее рот в длину составляет 6,52 сантиметра.

В январе модель Бекки Холт, которую прозвали «самой татуированной женщиной Британии», показала фигуру в нижнем белье. Манекенщица с покрытой узорами кожей позировала, стоя на балконе и держась обеими руками за деревянные перила.

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      Карина Черных
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