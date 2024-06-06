Альфонса Любовникова отправили в СИЗО за обман россиянок на сайте знакомств

В Москве суд арестовал альфонса Любовникова за обман женщин с сайта знакомств

Черемушкинский суд Москвы арестовал Сергея Любовникова, обвиняемого в мошенничестве в отношении женщин с сайта знакомств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину отправили в СИЗО до 4 августа. При избрании меры пресечения был учтен приговор Кунцевского суда столицы, по которому ему было назначено условное наказание.

Из материалов дела следует, что альфонс рассказывал обманутым женщинам историю своей вымышленной жизни, в которой он якобы служил в органах и вел успешный бизнес. Под разными предлогами Любовников брал в долг у потерпевших крупные суммы денег и не возвращал их.

В полицию обратились две женщины, у которых альфонс обманом похитил 1,5 миллиона рублей.