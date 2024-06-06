Американского «Шершня» заметили с новой ракетой

TWZ: в США заметили истребитель F/A-18E/F с ракетой «поверхность-воздух» SM-6

Американскую зенитную ракету класса «поверхность-воздух» SM-6 заметили под крылом палубного истребителя-бомбардировщика F/A-18E/F Super Hornet («Супер Шершень»). SM-6 могут добавить в арсенал F/A-18E/F, допустили в публикации The War Zone (TWZ).

Изначально ракету разработали для защиты кораблей. SM-6 может поражать воздушные цели на большой дальности и баллистические ракеты на финальных этапах полета. Также ракету можно использовать для поражения приоритетных неземных целей.

В публикации допустили, что самолет вооружили новой ракетой в рамках испытаний. «Например, для имитации баллистической ракеты воздушного базирования. SM-6 также может быть поднята истребителем в воздух для проведения длительных воздушных испытаний бортовой системы, такой как система передачи данных или активная радиолокационная система самонаведения. Также вполне может быть, что ВМС работают над добавлением этой мощной возможности к истребителю — или, возможно, уже добавили», — пишет автор.

Истребитель с SM-6 заметили в ста километрах от авиабазы ВМС США Чайна-Лейк в Калифорнии. Автор снимка уверен, что «Шершень» на фото относится к девятой испытательной эскадрилье.

SM-6 приняли на вооружение ВМС США в 2013 году. Дальность ракеты с активной головкой самонаведения составляет около 370 километров, а высота зоны поражения — 33 километра. SM-6 несет боевую часть весом 64 килограмма.

В конце марта ВМС США провели тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности. SM-6 Dual II успешно перехватила цель, запущенную с Гавайских островов, на последней стадии полета.