В США провели тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности

ВМС США провели тестирование зенитной ракеты SM-6 Dual II

Военно-морские силы (ВМС) США провели тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщило Минобороны США в соцсети X.

Уточняется, что ВМС совместно с агентством по противоракетной защите осуществили тестирование зенитной ракеты SM-6 Dual II, которая перехватила баллистическую ракету. Цель была запущена с Гавайских островов. Испытания показали возможность по определению, отслеживанию и перехвату баллистической ракеты средней дальности в последней стадии полета.

Это уже четвертый тест для судов, которые оснащены системами перехвата Aegis.

Ранее сообщалось, что ВМС США готовятся к стендовым испытаниям гиперзвукового блока Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), которые планируют провести весной.