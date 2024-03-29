В США весной испытают гиперзвуковой блок C-HGB

Defense News: ВМС США весной испытают гиперзвуковой блок C-HGB на стенде

Военно-морские силы (ВМС) США готовятся к стендовым испытаниям гиперзвукового блока Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), которые планируют провести весной. Об этом директор Управления ускоренного развития и критических технологий (RCCTO) генерал-лейтенант Роберт Раш сообщил изданию Defense News.

«Военно-морские силы продвигаются вперед в своих испытаниях, которые представляют собой запуск не с наземного вспомогательного оборудования, а просто со стенда, так что мы еще раз взглянем на ракету», — сказал он.

Раш подчеркнул, что испытания C-HGB на флоте позволят подготовить испытания гиперзвуковой ракеты с наземной пусковой установки на полигоне, которые могут провести летом. В ходе весенних испытаний задействуют только ракету без стартового контейнера и пусковой установки.

В случае успешных стендовых испытаний армия разрешит производителю начать сборку ракет. Блок C-HGB сможет развивать скорость до пяти чисел Маха и маневрировать на различных высотах. C-HGB планируют размещать в носовых обтекателях ракет комплексов Long Range Hypersonic Weapon.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы США провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon со стратегического бомбардировщика B-52H.