Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:48, 20 марта 2024Наука и техника

США испытали гиперзвуковую крылатую ракету

ВВС США заявили об испытании гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW

Фото: Unsplash

Военно-воздушные силы (ВВС) США сообщили, что на состоявшихся выходных провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW. Об этом передает РИА Новости.

Военные сообщили, что провели испытания 17 марта со стратегического бомбардировщика B-52H. Он взлетел с авиабазы Андерсен на Гуаме. Уточняется, что в результате запуска ВВС США получили сведения о возможностях передовой технологии.

Материалы по теме:
Охота крепкая. Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
Охота крепкая.Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
13 февраля 2019
«Циркон», Су-57 и самый большой вертолет: какое оружие получит Россия в 2022 году
«Циркон», Су-57 и самый большой вертолет:какое оружие получит Россия в 2022 году
14 января 2022

«Не раскрывая данные о конкретных задачах проведенных испытаний, можно заявить, что данный пуск принес ценные, уникальные сведения и был направлен на расширение диапазона программ гиперзвукового оружия», — отметили военные.

Ранее сообщалось, что ВВС США испытают гиперзвуковую ракету Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) в 2024 году. В октябре издание The Drive писало, что военные впервые показали HACM на фото.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин призвал оставить попытки запугать российский народ

      Звезда «Слова пацана» укусил за ногу официантку

      США испытали гиперзвуковую крылатую ракету

      Трамп рассказал о «вторжении» в США

      Злоумышленница раздела догола связанную женщину и заперла ее в чемодане

      В российском регионе ограничат въезд в ряд поселков и выставят блокпосты

      Правительство Чехии отказалось отправлять военнослужащих на Украину

      Бывший игрок клубов НХЛ и КХЛ умер в возрасте 52 лет

      В Польше рассказали о новой роли российских БМП-3

      В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше