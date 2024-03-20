США испытали гиперзвуковую крылатую ракету

ВВС США заявили об испытании гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW

Военно-воздушные силы (ВВС) США сообщили, что на состоявшихся выходных провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW. Об этом передает РИА Новости.

Военные сообщили, что провели испытания 17 марта со стратегического бомбардировщика B-52H. Он взлетел с авиабазы Андерсен на Гуаме. Уточняется, что в результате запуска ВВС США получили сведения о возможностях передовой технологии.

«Не раскрывая данные о конкретных задачах проведенных испытаний, можно заявить, что данный пуск принес ценные, уникальные сведения и был направлен на расширение диапазона программ гиперзвукового оружия», — отметили военные.

Ранее сообщалось, что ВВС США испытают гиперзвуковую ракету Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) в 2024 году. В октябре издание The Drive писало, что военные впервые показали HACM на фото.