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04:33, 18 марта 2024Наука и техника

ВВС США испытают гиперзвуковую ракету в 2024 году

Breaking Defense: в США испытают гиперзвуковую крылатую ракету HACM в 2024 году

Фото: Lindsey Iniguez / US Air Force

Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют продолжить летные испытания новой гиперзвуковой крылатой ракеты Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) в 2025 финансовом году, который начинается 1 октября 2024 года. Об этом сообщает Breaking Defense.

«Мы работаем над доведением HACM до критической конструкции, наряду с другими разработками, чтобы обеспечить проведение летных испытаний в 2025 финансовом году», — сообщил заместить министра ВВС по закупкам Дейл Уайт.

Крылатая ракета HACM получит прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который обеспечит ей скорость более пяти чисел Маха. Ракета сможет маневрировать на пути к цели, затрудняя перехват.

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Согласно бюджетным документам на 2025 финансовый год, испытания ракеты начнут в первом квартале и продолжат во втором. На разработку ракеты в 2025 году запросили около 517 миллионов долларов, а общие расходы на проект составят примерно 2,4 миллиарда долларов до 2029 финансового года. Также в 2025 году военные планируют интегрировать HACM в состав вооружения истребителей F-15E и F/A-18F.

В октябре издание The Drive писало, что ВВС США впервые показали гиперзвуковую ракету HACM на фото. Изделие заметили на снимках с тренировки по ознакомлению с гиперзвуковым оружием, которую провели на базе ВВС США Эдвардс в Калифорнии.

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      Даниил Иринин
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