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04:23, 7 июня 2024Бывший СССР

Балицкий сообщил о насильственной мобилизации в Запорожье

Балицкий: Украина начала в Запорожье насильственную мобилизацию

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинские власти начали в подконтрольном Запорожье насильственную мобилизацию, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В Запорожье, можно сказать, уже очень мало мужского населения, выгребают всех, кто может так или иначе держать в руках оружие», — поведал Балицкий.

Он считает, что в первую очередь киевские власти в первую очередь пытаются мобилизовать мужчин прежде всего в восточных регионах. Это нужно, как заявил Балицкий, чтобы «поберечь надо так называемых "свидомых" украинцев, которые находятся на западе страны, так они более лояльны к полякам, немцам, они готовы прислуживать».

Ранее британское издание The Guardian сообщило о трудностях Украины при мобилизации. Как пишет газета, многие украинцы прячутся по домам. Кроме того, некоторые мужчины платят взятки, чтобы получить справки об освобождении от службы по медицинским показаниям или тайно покинуть страну.

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      Марина Совина
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