Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
00:24, 7 июня 2024Ценности

Боец СВО раскритиковал наряд Бузовой

Боец СВО: выступление Бузовой в Уфе вызвало возмущение бойцов на фронте
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Выступление Ольги Бузовой в Уфе вызвало возмущение бойцов на фронте, заявил изданию Ura.ru боец СВО из Кургана Александр Пылков.

«В то время, как парни на передовой защищают Родину, Бузова выступает перед детьми в откровенном наряде. Если ты певица, то пой по-честному, а не крути перед детьми одним местом», — поведал боец.

Речь идет про выступление Бузовой 1 июня в Уфе. На певице было надето кожаное боди черного цвета, оформленное полупрозрачной вставкой на животе и глубоким декольте. Внешний вид певицы вызвал возмущение общественности. В частности, возбудилась глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина, которая назвала образ исполнительницы провокацией.

Сама певица на фоне скандала извинилась за свой внешний вид, призвав «не искать зло там, где его нет»

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      4,5 тысячи бойцов и истребители Mirage 2000. Что еще пообещал Украине президент Франции?

      Боец СВО раскритиковал наряд Бузовой

      Академия Плющенко решила взыскать миллионы рублей с ушедшей фигуристки

      Президент Аргентины сравнил себя с Терминатором и пообещал спасти будущее

      Охотники на динозавров существуют. Они зарабатывают миллионы долларов, а за их находки бьются Кейдж и Ди Каприо

      Власти Грузии назвали себя проблемой для США

      В ФРГ сочли безумием разрешение Киеву применять немецкое оружие против России

      В Белом доме отреагировали на российские военные корабли на Кубе

      Бывший советник Пентагона похвалил Армию России

      Сгорела могила основателя «Сектора газа» Хоя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше