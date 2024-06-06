Боец СВО раскритиковал наряд Бузовой

Боец СВО: выступление Бузовой в Уфе вызвало возмущение бойцов на фронте

Выступление Ольги Бузовой в Уфе вызвало возмущение бойцов на фронте, заявил изданию Ura.ru боец СВО из Кургана Александр Пылков.

«В то время, как парни на передовой защищают Родину, Бузова выступает перед детьми в откровенном наряде. Если ты певица, то пой по-честному, а не крути перед детьми одним местом», — поведал боец.

Речь идет про выступление Бузовой 1 июня в Уфе. На певице было надето кожаное боди черного цвета, оформленное полупрозрачной вставкой на животе и глубоким декольте. Внешний вид певицы вызвал возмущение общественности. В частности, возбудилась глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина, которая назвала образ исполнительницы провокацией.

Сама певица на фоне скандала извинилась за свой внешний вид, призвав «не искать зло там, где его нет»