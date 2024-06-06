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17:13, 6 июня 2024Путешествия

Бразилия захотела запустить прямые рейсы в Россию

Посол Бразилии заявил о желании страны запустить прямые рейсы в Россию

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Бразилия захотела запустить прямые авиарейсы в Россию в ближайшее время. О таком желании властей страны заявил посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес на полях ПМЭФ, сообщает «Коммерсантъ».

По словам депутата, много лет назад у Бразилии и РФ уже было налажено прямое авиасообщение. «Было бы желательно вернуть это поскорее», — заключил он. Также Соарес напомнил, что россиянам не нужна виза для визита в Бразилию, и понадеялся на увеличение числа российских туристов.

Между Россией и Бразилией нет прямого авиасообщения с 2011 года. С тех пор уже были разговоры о налаживании полетов, однако реальных подвижек в этом вопросе нет.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Европой в ближайшее время не предвидится. При этом высокопоставленный дипломат отметил, что Будапешт хотел бы восставить прямые авиарейсы в Россию, однако для этого нужно общеевропейское решение, а его пока нет.

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      Марк Успенский
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