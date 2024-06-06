Бывший помощник президента России Владислав Сурков назвал исключение из переговоров Владимира Зеленского условием мирного завершения конфликта на Украине. Его слова приводит портал «Актуальные комментарии».
«Формула мира проста, вот она, запишите: "минус Зеленский". Только методом вычитания этой мнимой величины можно получить результат», — сказал он.
По его словам, Зеленский отверг Минские соглашения, тем самым «снял с предохранителя механизм запуска глобальной войны». Сурков добавил, что для предотвращения подобной угрозы необходимы меры такого же масштаба. Также экс-помощник отметил, что необходима «конференция старших стран на руинах режима Зеленского».
На курорте Бюргеншток в Швейцарии 15-16 июня состоится мирная конференция по Украине, на которую приглашены делегации более 160 стран. Саммит будет основан на дискуссиях, которые состоялись в последние месяцы. В частности, обсуждаться будут «формула мира» Владимира Зеленского и «другие мирные предложения, основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».