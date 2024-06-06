Экс-помощник президента РФ Сурков описал «формулу мира» фразой «минус Зеленский»

Бывший помощник президента России Владислав Сурков назвал исключение из переговоров Владимира Зеленского условием мирного завершения конфликта на Украине. Его слова приводит портал «Актуальные комментарии».

«Формула мира проста, вот она, запишите: "минус Зеленский". Только методом вычитания этой мнимой величины можно получить результат», — сказал он.

По его словам, Зеленский отверг Минские соглашения, тем самым «снял с предохранителя механизм запуска глобальной войны». Сурков добавил, что для предотвращения подобной угрозы необходимы меры такого же масштаба. Также экс-помощник отметил, что необходима «конференция старших стран на руинах режима Зеленского».

На курорте Бюргеншток в Швейцарии 15-16 июня состоится мирная конференция по Украине, на которую приглашены делегации более 160 стран. Саммит будет основан на дискуссиях, которые состоялись в последние месяцы. В частности, обсуждаться будут «формула мира» Владимира Зеленского и «другие мирные предложения, основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».