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21:05, 6 июня 2024Мир

Германия ужесточит наказание за исламистские нападения

Канцлер ФРГ Шольц: Германия ужесточит наказание за исламистские нападения
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Германия ужесточит наказание за исламистские нападения, а также за политически мотивированные атаки. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет РИА Новости.

«Преступникам и террористам здесь не место. В таких случаях интересы Германии в обеспечении безопасности перевешивают интересы преступника в защите», — заявил он.

17 мая депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Мартин Шмидт получил травму от удара брошенной в него стеклянной пепельницей. Предполагаемым преступником является 52-летний мужчина, который заявил, что «действовал из политической неприязни». Он отнес себя к сторонникам левых идей.

5 июня в том же Мангейме неизвестный с ножом напал на члена АдГ. Полиция подтвердила произошедшее и начала расследование. Представители АдГ утверждают, что нападавший был «левым экстремистом».

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      Лина Пивоварова
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