Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:21, 6 июня 2024Ценности

Ирина Шейк показала фигуру в спортивном топе

Супермодель Ирина Шейк показала фигуру в укороченном топе и легинсах

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Российская супермодель Ирина Шейк прошлась по улице в откровенном виде и показала фигуру. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

38-летнюю манекенщицу с дочерью засняли папарацци во время прогулки в Нью-Йорке. При этом знаменитость была одета в черные обтягивающие легинсы и укороченный спортивный топ, который демонстрировал подтянутый живот и кубики пресса. Поверх упомянутых изделий Шейк надела длинный кардиган в тон.

Материалы по теме:
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024

Свой образ звезда дополнила кроссовками и солнцезащитными очками. Вдобавок она распустила волосы и отказалась от макияжа.

В мае Ирина Шейк снялась в откровенной позе в латексных трусах. На размещенном фото манекенщица была запечатлена в бюстгальтере и трусах с высокой посадкой из латекса черного цвета. При этом верх и низ комплекта нижнего белья украшены золотистым бисером/

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      «Уже услышали». Песков заявил, что Запад получил сигнал Путина о готовности поставок оружия третьим странам

      Появились новые детали о переходе Сафонова в ПСЖ

      В Кремле предрекли Зеленскому судьбу врага собственных граждан

      В Киеве предупредили главкома ВСУ об угрозе от Зеленского

      Германия ужесточит наказание за исламистские нападения

      Психиатр предупредил о страшных последствиях порнографии

      «Щекотливый вопрос». Королева Великобритании отказалась взять за руку жену Макрона

      Российский военный притворился бойцом ВСУ и ликвидировал грузинских наемников

      63-летняя женщина родила здорового ребенка и стала старейшей матерью Италии

      Россиянин без прав устроил летальное ДТП на авто с пятью пассажирками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше