Ирина Шейк показала фигуру в спортивном топе

Супермодель Ирина Шейк показала фигуру в укороченном топе и легинсах

Российская супермодель Ирина Шейк прошлась по улице в откровенном виде и показала фигуру. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

38-летнюю манекенщицу с дочерью засняли папарацци во время прогулки в Нью-Йорке. При этом знаменитость была одета в черные обтягивающие легинсы и укороченный спортивный топ, который демонстрировал подтянутый живот и кубики пресса. Поверх упомянутых изделий Шейк надела длинный кардиган в тон.

Свой образ звезда дополнила кроссовками и солнцезащитными очками. Вдобавок она распустила волосы и отказалась от макияжа.

В мае Ирина Шейк снялась в откровенной позе в латексных трусах. На размещенном фото манекенщица была запечатлена в бюстгальтере и трусах с высокой посадкой из латекса черного цвета. При этом верх и низ комплекта нижнего белья украшены золотистым бисером/