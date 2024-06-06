Изъятые в доход государства активы решили продавать

Российский Минфин планирует продать изъятые в доход государства активы

Глава российского Минфина Антон Силуанов рассказал о судьбе изъятых в доход государства активов. Об этом он сказал во время ПМЭФ, его слова приводит ТАСС.

Он рассказал, что активы были переданы в казну и их будут реализовывать. «Не держать, не управлять, нам не нужна такая система», — констатировал Силуанов.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке компенсации ущерба, причиненного России и Центробанку в связи с недружественными действиями США. В ЦБ потом объяснили, что документ позволит принять меры в случае конфискации активов России в США.

Документ позволяет использовать движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в уставных капиталах российских компаний и другие имущественные права США и американцев в России, чтобы компенсировать ущерб от санкций.