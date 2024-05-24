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15:48, 24 мая 2024Экономика

В Центробанке объяснили указ Путина об изъятии американского имущества в России

ЦБ: указ Путина позволит принять меры в случае конфискации активов России в США

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Указ Владимира Путина о возможности изымать американское имущество позволит принять меры в случае конфискации активов России в США. Так действие указа президента объяснил замглавы Центробанка РФ Филипп Габуния, его цитирует РИА Новости.

«Указом создан механизм, который позволяет нам воспользоваться им в случае, если будут какие-то меры предприняты в отношении наших активов. Мы будем смотреть и действовать по ситуации», — заявил Габуния.

23 мая в России президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке компенсации ущерба, причиненного России и Центробанку в связи с недружественными действиями США.

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Документ позволяет использовать движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в уставных капиталах российских компаний и другие имущественные права США и американцев в России, чтобы компенсировать ущерб от санкций. Россияне смогут обращаться в суд по факту «необоснованного лишения прав на имущество» в США, а правительственная комиссия с «учетом принципа соразмерности» будет выявлять активы, которые можно изъять для компенсации ущерба.

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, у США в России достаточно имущества, чтобы российские власти смогли компенсировать ущерб от изъятия доходов с заблокированных в западных странах активов Центробанка. Сейчас эти средства хранятся на счетах типа «С», на которые зачисляются денежные средства от сделок (операций) нерезидентов с резидентами. Их объем сейчас оценивается в сотни миллиардов рублей в денежном выражении. Как подсчитало РИА Новости, зеркальный ответ на конфискацию резервов Центробанка может обойтись западным странам минимум в 288 миллиардов долларов.

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