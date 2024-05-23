Глава РФ Путин разрешил использовать имущество США для компенсации ущерба

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальном порядке компенсации ущерба, причиненного России и Центробанку в связи с недружественными действиями США. В нем говорится, что для защиты национальных интересов отечественные суды получат право использовать американское имущество в стране для компенсации ущерба от изъятия российских активов в Соединенных Штатах.

Речь идет о движимом и недвижимом имуществе, ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских компаний и других имущественных правах США и американцев в России. Выявлять его будет правительственная комиссия.

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Российский обладатель активов сможет обратиться в суд с просьбой установить факт «необоснованного лишения его прав на имущество» в США. В свою очередь, суд будет запрашивать список американского имущества в стране, а профильная комиссия с «учетом принципа соразмерности» — выявлять активы, которые можно изъять для компенсации ущерба.

Оценен ущерб США от конфискации активов в России

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий оценил ущерб Соединенных Штатов от конфискации активов в России. Он отметил, что на счетах типа «С» хранятся американские активы на сотни миллиардов рублей, кроме того, в стране продолжает работать крупный американский бизнес. Таким образом, обратил внимание эксперт, имущества Соединенных Штатов достаточно для компенсации ущерба от изъятия отечественных активов.

Национализация активов, принадлежащих американцам и находящихся в российской юрисдикции, может компенсировать ущерб от конфискации российских активов Соединенными Штатами Америки Максим Осадчий начальник аналитического управления банка БКФ

Осадчий указал, что, помимо взысканий по активам на счетах типа «С», могут быть национализированы принадлежащие американцам банки и предприятия.

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В свою очередь, РИА Новости подсчитало, что зеркальный ответ на конфискацию странами Запада резервов Центробанка может обойтись им минимум в 288 миллиардов долларов.

В США приняли законопроект о конфискации активов России в пользу Украины

Общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составляет около 300 миллиардов долларов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что точную сумму назвать не может из-за колебаний курсов валют.

В апреле президент США Джо Байден подписал законопроект о конфискации активов России в пользу Украины (REPO). В соответствии с документом, американский лидер имеет право принимать решение о конфискации находящихся в США российских активов без утверждения конгресса.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал этот шаг подрывающим доверие к стране со стороны других государств, инвесторов и бизнеса, так как он разрушил принцип неприкосновенности собственности. Теперь любая страна сможет поступить аналогичным образом, а у России появились «все основания принять симметричные решения» по зарубежным активам, считает он.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что данный закон является вопиющим искажением норм права. По его словам, решение Соединенных Штатов о конфискации российской собственности в целях оказания помощи Украине вызывает у Москвы глубочайшее неприятие и непонимание.

В данном случае это простая экспроприация частной собственности и попытка ее псевдо-узаконить, добавил пресс-секретарь президента России.