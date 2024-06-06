«Нет имперских амбиций». Путин встретился с иностранными журналистами. Какие заявления впечатлили их больше всего?

Опубликована реакция мировых СМИ на встречу Путина с зарубежными журналистами

Президент России Владимир Путин провел 5 июня встречу с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В разговоре приняли участие журналисты из США, Германии, Испании, Франции, Китая, Японии и ряда других стран. Заявления главы государства, прозвучавшие в ходе беседы, стали одной из главных тем обсуждения в мировых СМИ.

АP: встреча Путина с главами зарубежных информагентств стала первой с начала спецоперации на Украине

Агентство Associated Press (AP) отметило, что Путин отвечал на вопросы представителей западных информагентств впервые с начала спецоперации на Украине. Уточняется, что встреча российского лидера с журналистами продлилась более трех часов.

Хотя российскому лидеру задавали вопросы на различные темы, вопросы о боевых действиях на Украине, которые продолжаются более двух лет, доминировали Агентство Associated Press (AP)

Также агентство со штаб-квартирой в Нью-Йорке обратило внимание на то, что в 2023 году журналисты из США не были приглашены на ПМЭФ. Отсутствовали на прошлогоднем мероприятии и представители СМИ из европейских стран.

Reuters: президент России затронул разные темы, начиная от войны в Газе и заканчивая выборами в США

На встрече с Путиным также побывал представитель агентства Reuters. В материале, вышедшем на сайте СМИ, приводятся главные высказывания российского президента во время встречи.

Выступая перед журналистами в течение более трех часов, (...) Путин затронул темы от войны в Газе до предстоящих выборов в США. «Никто в Соединенных Штатах не заинтересован в Украине, они заинтересованы в величии Соединенных Штатов, которые борются не за Украину и украинский народ, а за свое собственное величие», — сказал президент России Агентство Reuters

Также в статье говорится, что глава государства назвал сумасшедшими тех, кто утверждает, что Россия планирует напасть на НАТО. «Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые, как этот стол», — процитировало Путина агентство.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

EFE: Путин попросил журналистов не формировать образ врага из России

В ходе мероприятия Путин заверил руководителей агентств, что боевые действия на Украине завершатся через два-три месяца, если Вашингтон прекратит поставлять оружие Киеву, пишет испанское СМИ EFE. Российский лидер уточнил, что направил президенту США Джо Байдену письмо, в котором указал это условие для прекращения конфликта.

«Обращаясь к представителям 16 международных СМИ, глава Кремля попросил не формировать образ врага из России», — говорится в статье. Также отмечается, что Путин в ходе встречи сообщил, что у России «нет имперских амбиций» и заявления об обратном «делаются с целью обмануть население западных стран и оправдать отправку оружия на Украину».

Yonhap: российский лидер говорил о возможности улучшения отношений с Южной Кореей

Корейское информационное агентство Yonhap выпустило материал под заголовком: «Путин высоко оценил позицию Южной Кореи по отказу от прямых поставок оружия Украине». В нем приводятся слова президента о том, что Москва готова к восстановлению отношений с Сеулом.

Отношения между двумя странами (Россией и Южной Кореей — прим. «Ленты.ру») ухудшились после того, как Сеул присоединился к инициативе США по введению санкций против России в связи с началом спецоперации на Украине. С тех пор Россия назвала Южную Корею одной из недружественных стран. (...) [На встрече с главами информагентств] Путин продемонстрировал позитивное отношение к Южной Корее и открыто говорил о возможности улучшения отношений с Сеулом

Агентство Yonhap

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Al Jazeera: Путин намекнул на усиление напряженности в случае применения западного оружия для ударов по России

Катарское СМИ Al Jazeera отметило, что в ходе встречи Путин намекнул на возможность усиления напряженности, если западные страны будут поставлять Украине оружие для ударов по российской территории. «Он пояснил, что использование определенных видов оружия, включая передовые ракетные технологии, было бы равносильно участию в конфликте России и Украины», — говорится в материале.

Заявления российского президента прозвучали после того, как в январе Германия приняла решение о поставках Украине боевых танков Leopard 2A6, уточнило издание. А в прошлом месяце ФРГ и США согласились разрешить Украине использовать определенные ракеты для поражения целей на территории России, добавила Al Jazeera.