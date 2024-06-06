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12:14, 6 июня 2024Бывший СССР

На Украине назвали самые тяжелые для ВСУ направления

Генштаб ВСУ: самые тяжелые бои идут на кураховском и покровском направлениях

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Самая тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сохраняется на кураховском и покровском направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает ТАСС.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский указал также на сложную обстановку в районе Волчанска Харьковской области и Часова Яра.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о продвижении российских военных в ДНР. По его словам, российской армии удалось отбросить ВСУ к северным окраинам села Старомайорское.

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      Илья Таксюр
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