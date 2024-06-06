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17:21, 6 июня 2024Россия

Стали известны детали обсуждения создания нового федерального округа России

Балицкий: создание федерального округа улучшит связь новых регионов с Москвой

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

Глава Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о деталях обсуждения создания нового федерального округа России. Об этом он сообщил журналистам РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее 6 июня Балицкий заявил, что в России будет образован новый федеральный округ (ФО), в который войдут Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, а также Крым. Он уточнил, что новый ФО может получить название Новороссия.

Решение о создании Новороссии в качестве федерального округа будет зависеть от президента России Владимира Путина, подчеркнул глава Запорожской области. По его словам, создание отдельного ФО поможет повысить эффективность взаимодействия новых регионов с федеральным центром. Должность полпреда в этом случае будет подразумевать под собой «конкретного человека», добавил Балицкий.

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На заявление Балицкого уже отреагировали в Крыму. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в Telegram, что о планах создать новый федеральный округ он узнал из сообщений СМИ. «Комментариев не будет», — написал он и посоветовал обратиться в пресс-службу главы Запорожской области.

В марте об идее объединить новые регионы в рамках одного федерального округа высказались в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в администрации президента обсуждают различные варианты по этой теме. «Своевременно будут приниматься решения в случае необходимости», — сказал он.

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      Алан Босиков
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