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14:38, 6 июня 2024Экономика

Названо условие для снижения ставки по ипотеке до шести процентов

Костин: ставки по ипотеке снизятся до 6 % при условии стабилизации инфляции

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Ставки по ипотеке в России могут снизиться, если стабилизируется инфляция. Такое условие назвал глава банка ВТБ Андрей Костин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его цитирует ТАСС.

По мнению президента — председателя правления кредитной организации, ставки по ипотеке могут опуститься до шести процентов, если рост цен замедлится до прогнозируемых Центробанком четырех процентов.

До этого Андрей Костин признался, что не находит оснований для повышения ключевой ставки. При этом топ-менеджер не видит проблем в двузначной инфляции, потому что и при ней экономика неплохо росла.

Ключевая ставка в России удерживается на уровне 16 процентов годовых с конца 2023 года и сигналов для снижения нет. Следующее заседание, на котором будет принято решение по ней, состоится в пятницу 7 июня. После выхода последних данных по инфляции и инфляционным ожиданиям, которые синхронно ускорились зампред ЦБ Алексей Заботкин намекнул на возможность альтернативного сценария, предусматривающего рост ставки. На этом фоне ряд российских банков подняли максимальные ставки по депозитам, рассчитывая успеть привлечь клиентов перед повышением ставки ЦБ.

По итогам апреля инфляция ускорилась в 48 регионах России. В среднем она поднялась до 7,84 процента. По информации ЦБ, быстрее всего цены начали расти в Приволжском и Сибирском федеральных округах. Активнее всего дорожают бытовая химия и галантерея, медицинские товары и кондитерские изделия.

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      Вячеслав Агапов
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