Греция, Панама, Дания, Пакистан и Сомали избраны непостоянными членами СБ ООН

Греция, Панама, Дания, Пакистан и Сомали были избраны новыми непостоянными членами Совета Безопасности (СБ) ООН. Результаты голосования Генеральной ассамблеи приводит ТАСС.

Отмечается, что эти пять стран с 1 января 2025 года займут в Совбезе место Швейцарии, Мозамбика, Мальты, Японии и Эквадора. Срок полномочий названой группы непостоянных членов СБ истекает 31 декабря этого года.

В состав СБ ООН входят пять постоянных и десять непостоянных членов. Группа постоянных членов обладает правом вето, в нее входят Россия, Китай, Великобритания, Соединенные Штаты и Франция. Десять других членов избираются путем голосования сроком на два года. При этом ротация происходит каждый год — меняются по пять участников СБ из числа непостоянных.

Дипломат и политолог Виктор Мизин рассказал, что Китай сейчас является главным внешнеполитическим союзником России. Это проявляется, когда две страны занимают совпадающие или близкие позиции по всем ключевым международным проблемам, в том числе, при голосовании в Совбезе ООН.