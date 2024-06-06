В США одобрили продажу Тайваню запчастей и оборудования для F-16

Госдеп одобрил продажу Тайваню запчастей и оборудования для F-16

Госдеп США одобрил продажу Тайваню запчастей и дополнительного оборудования для F-16 на общую сумму 300 миллионов долларов. Об этом проинформировали в Пентагоне, пишет РИА Новости.

Как отмечается, продажа оборудования и запчастей предполагается двумя частями — объемом 220 и 80 миллионов долларов соответственно.

Также в Пентагоне уточнили, что в рамках сделки большего объема Тайвань закупит стандартные запасные и ремонтные части, расходные материалы для истребителей, а также услуги инженерной, технической и логистической поддержки США. Вторая же закупка меньшего объема включает нестандартные запасные и ремонтные части.

Ранее американский бизнесмен заявил, что Джо Байден захотел втянуть страну в две войны одновременно — с Россией и Китаем, при том что экономика США находится на грани банкротства.

На этой неделе Байден заявил, что США направят своих военных на Тайвань в случае применения силы Китаем на острове и начале боевых действий.