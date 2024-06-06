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18:58, 6 июня 2024Мир

Путин поприветствовал участие президента Бразилии в саммите БРИКС

Путин: президента Бразилии ждут на саммите БРИКС в Казани
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву ожидают на саммите БРИКС, который состоится в Казани в октябре 2024 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, передает РИА Новости.

«Ждем его в Казани осенью этого года на саммите БРИКС», — заявил Путин.

О том, что Лула да Силва примет участие в предстоящем саммите, стало известно 24 апреля.

В ходе встречи с Руссефф Путин также анонсировал телефонный разговор с лидером Бразилии, который состоится в ближайшие дни.

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