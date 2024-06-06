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09:30, 6 июня 2024Россия

Рабочий сорвался с крыши склада Wildberries под Москвой

В Коледино рабочий упал с кровли склада Wildberries, спасти его не удалось

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Разнорабочий упал с кровли склада Wildberries в подмосковном Коледино. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, мужчина ремонтировал кровлю склада маркетплейса и работал без страховки. Работник сорвался и упал, прибывшие на место врачи не смогли его спасти.

Склад в Коледино из-за происшествия приостановил работу на шесть часов. По факту случившегося проводится проверка, Wildberries создал специальную комиссию в связи с ситуацией.

Ранее в Екатеринбурге 27-летняя сотрудница Wildberries упала со стеллажа на складе, она получила несовместимые с жизнью травмы. Склад на улице Перспективной временно закрывали — работников перенаправили на другую точку.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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