Рабочий сорвался с крыши склада Wildberries под Москвой

В Коледино рабочий упал с кровли склада Wildberries, спасти его не удалось

Разнорабочий упал с кровли склада Wildberries в подмосковном Коледино. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, мужчина ремонтировал кровлю склада маркетплейса и работал без страховки. Работник сорвался и упал, прибывшие на место врачи не смогли его спасти.

Склад в Коледино из-за происшествия приостановил работу на шесть часов. По факту случившегося проводится проверка, Wildberries создал специальную комиссию в связи с ситуацией.

Ранее в Екатеринбурге 27-летняя сотрудница Wildberries упала со стеллажа на складе, она получила несовместимые с жизнью травмы. Склад на улице Перспективной временно закрывали — работников перенаправили на другую точку.